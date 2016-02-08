Кардашьян: голый заплыв в бассейне, плетка, стриптиз и наручники 18+

Известное семейство Кардашьян продолжает напоминать о себе громкими заявлениями и не менее громкими фотографиями. На этот раз отличились Ким и Хлои.
Первая заявила, что поджарит своему супругу Канье Уэсту на День Святого Валентина «плетку, шест для стриптиза и наручники». И дополнительно – свечу, повязку на глаза и масло для тела. Видимо, ожидается бурная вечеринка.
Еще одна «скромница» семейства, Хлои Кардашьян, пока Ким занята другими делами, вовсю резвится в бассейне. И конечно – совершенно без одежды. Ну, мы от нее ничего другого и не ожидали.