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Историческое достижение Овечкина в НХЛ – повторил рекорд Уэйна Гретцки

8 февраля 2016, 14:51
На одной ступени с легендой.

Накануне российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) Александр Овечкин помог своей команде одержать победу над «Филадельфией Флайерз» (Philadelphia Flyers) со счетом 3:2, добившись личного исторического достижения в НХЛ.

Российский 30-летний нападающий сравнял счет во втором периоде, победу «орлам» принес другой наш соотечественник Дмитрий Орлов. Для Александра Овечкина этот гол стал 30-м в текущем сезоне.

Таким образом, Александр стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, кому удавалось забивать не менее 30 шайб на протяжении 11 сезонов подряд. Ранее это достижение покорялось лишь двум хоккеистам – Уэйн Гретцки (13 раз) и Майк Гартнер (15).



Стоит отметить, что команда «Вашингтон Кэпиталз» имеет в своем активе 80 набранных очков и продолжает возглавлять Восток. Обыгранная столичными хоккеистами «Филадельфия» занимает на данный момент 11-ю позицию.

Матчем ранее Александр Овечкин забил победный буллит в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (New Jersey Devils), а до этого за полторы минуты до окончания овертайма сокрушительным приемом уложил на лёд Якоба Джозефсона. Выходка российского форварда была встречена болельщиками одобрительным гулом.


Фото: starsandsticks.com

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