Историческое достижение Овечкина в НХЛ – повторил рекорд Уэйна Гретцки

Таким образом, Александр стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, кому удавалось забивать не менее 30 шайб на протяжении 11 сезонов подряд. Ранее это достижение покорялось лишь двум хоккеистам – Уэйн Гретцки (13 раз) и Майк Гартнер (15).