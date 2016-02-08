Историческое достижение Овечкина в НХЛ – повторил рекорд Уэйна Гретцки

Накануне российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) Александр Овечкин помог своей команде одержать победу над «Филадельфией Флайерз» (Philadelphia Flyers) со счетом 3:2, добившись личного исторического достижения в НХЛ.
Российский 30-летний нападающий сравнял счет во втором периоде, победу «орлам» принес другой наш соотечественник Дмитрий Орлов. Для Александра Овечкина этот гол стал 30-м в текущем сезоне.
Таким образом, Александр стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, кому удавалось забивать не менее 30 шайб на протяжении 11 сезонов подряд. Ранее это достижение покорялось лишь двум хоккеистам – Уэйн Гретцки (13 раз) и Майк Гартнер (15).
Стоит отметить, что команда «Вашингтон Кэпиталз» имеет в своем активе 80 набранных очков и продолжает возглавлять Восток. Обыгранная столичными хоккеистами «Филадельфия» занимает на данный момент 11-ю позицию.
Матчем ранее Александр Овечкин забил победный буллит в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (New Jersey Devils), а до этого за полторы минуты до окончания овертайма сокрушительным приемом уложил на лёд Якоба Джозефсона. Выходка российского форварда была встречена болельщиками одобрительным гулом.
Фото: starsandsticks.com