Группа компаний «Эталон» уверенно строит будущее

Минувший год оказался для строительных компаний непростым, зато научил решать сложные задачи и развиваться, несмотря ни на что. В каких условиях придется работать девелоперам и к чему надо быть готовым покупателям жилья в наступившем 2016-м?
Подводя итоги
Для группы компаний «Эталон» 2015 год стал очень плодотворным. По словам директора по продажам Ирины Онищенко, все задуманное и запланированное удалось реализовать в срок. Всего в прошлом году было построено 502 тыс. кв. м недвижимости, это около 6 тысяч квартир. В целом квартиры в жилых комплексах компании купили более 7 тысяч человек.
В нынешних условиях застройщик также чувствует себя вполне уверенно. Компания присутствует на рынке уже почти 30 лет, и за это время достойно пережила не один кризис. Если девелопер начинает реализовывать новый проект, то никогда не бросает его, а обязательно доводит до конца. Именно благодаря этому у компании высокий уровень доверия как со стороны покупателей, так и со стороны партнеров. Несмотря на непростые макроэкономические условия, которые сейчас существуют, ГК «Эталон» продолжает активно работать, ведь жизнь не стоит на месте.
Ирина Онищенко, директор по продажам группы компаний «Эталон»
Выбирай, покупай, экономь
ГК «Эталон» возводит дома в разных районах Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Те, кто мечтает жить в центре Северной столицы, может рассмотреть жилые комплексы «Царская Столица», «Самоцветы» и «Московские ворота». Если рассматриваете более спокойные районы, то стоит обратить внимание на жилые комплексы «Ласточкино гнездо» и «Ландыши».
Наиболее перспективной традиционно считается недвижимость Москвы и ближнего Подмосковья. Знаковыми проектами компании в этом регионе являются «Эталон-Сити», «Изумрудные холмы» и новый жилой проект, продажи в котором открылись совсем недавно, – ЖК «Золотая Звезда».
Все проекты компании находятся на разной стадии строительства, поэтому у покупателей всегда есть выбор — приобрести строящееся или готовое жилье.
ГК «Эталон» разрушает стереотипы
Многие считают, что за престижное местоположение, комфорт и красоту покупателям жилья приходится переплачивать. ГК «Эталон» разрушает эти стереотипы. В жилых комплексах компании, расположенных в центральных районах, удачное местоположение сочетается с привлекательными ценами на квартиры. Особенно в уже сданных домах. Как сообщили в компании, сейчас купить квартиру-студию с полной отделкой в престижном районе Петербурга можно от 3,5 млн рублей*.
Помимо этого, ГК «Эталон» предлагает очень выгодные условия для приобретения недвижимости. Это и значительные скидки, и длительные рассрочки – до 10 лет**, и, конечно, возможность приобрести квартиру с использованием различных субсидий.
Более подробную информацию можно также найти на сайте
* Предложение распространяется на готовые квартиры-студии в ЖК «Московские ворота» с 15.01.2016 по 01.03.2016: СПб, Заставская ул., д. 46, корп. 1, литера А. ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ».
** Рассрочка предоставляется застройщиком ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ»
Проектные декларации на сайте www.lenspecsmu.ru.
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