Группа компаний «Эталон» уверенно строит будущее

Подводя итоги

Для группы компаний «Эталон» 2015 год стал очень плодотворным. По словам директора по продажам Ирины Онищенко, все задуманное и запланированное удалось реализовать в срок. Всего в прошлом году было построено 502 тыс. кв. м недвижимости, это около 6 тысяч квартир. В целом квартиры в жилых комплексах компании купили более 7 тысяч человек.

В нынешних условиях застройщик также чувствует себя вполне уверенно. Компания присутствует на рынке уже почти 30 лет, и за это время достойно пережила не один кризис. Если девелопер начинает реализовывать новый проект, то никогда не бросает его, а обязательно доводит до конца. Именно благодаря этому у компании высокий уровень доверия как со стороны покупателей, так и со стороны партнеров. Несмотря на непростые макроэкономические условия, которые сейчас существуют, ГК «Эталон» продолжает активно работать, ведь жизнь не стоит на месте.