Экшен на улицах города: семь машин на грани столкновения, видео

Несмотря на развитие легального автоспорта, в Токио по-прежнему сохраняется достаточное количество любителей ночных гонок, умело использующих управляемые заносы для прохождения поворотов. Трюки, демонстрируемые в видеоролики Speedhunters являются крайне опасными, как для самих водителей, так и для остальных участников движения, поэтому их повторение строго запрещено.