Экшен на улицах города: семь машин на грани столкновения, видео

Сегодня соревнования по дрифту стали уже полноценной дисциплиной автоспорта, но развивалось и получало распространение это направление на городских улицах. Теперь искусство совершения управляемых заносов процветает в различных частях света.
Стоит отметить, что подавляющая часть дисциплин автоспорта пришла именно из уличных гонок. Перенос этих соревнований на специально оборудованные треки позволил сделать подобные мероприятия безопасней.
Тем не менее, некоторые автолюбители остаются верны истокам и по сей день, продолжая устраивать незаконные гонки на ночных улицах города. Японская группировка водителей Speedhunters недавно опубликовала ролик, на котором участники объединения дрифтуют по улочкам Токио.
Несмотря на развитие легального автоспорта, в Токио по-прежнему сохраняется достаточное количество любителей ночных гонок, умело использующих управляемые заносы для прохождения поворотов. Трюки, демонстрируемые в видеоролики Speedhunters являются крайне опасными, как для самих водителей, так и для остальных участников движения, поэтому их повторение строго запрещено.
Как вид спорта дрифт зародился именно в Японии в 1960-х годах, после чего быстро стал получать развитие сразу в нескольких городах страны Восходящего солнца.
Фото: скриншот из видео