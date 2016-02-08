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Что увидел в Омске министр обороны Шойгу

8 февраля 2016, 19:15
Визит генерала армии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил во время визита в Омск Учебный центр ВДВ в Светлом и Автобронетанковый инженерный институт.

После прибытия в аэропорт генерал армии проинспектировал строительство объектов военной и социальной инфраструктуры в Омском гарнизоне. Сергей Шойгу заслушал доклады командования Центрального военного округа и ВДВ об организации учебного процесса и боевой подготовки в учебных заведениях. За сегодняшний день министр посетил 242-й Учебный центр ВДВ и Омский автобронетанковый инженерный институт, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.

Напомним, летом министерство обороны планирует провести в Омской области международные военные игры «Рембат» по обслуживанию бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники. В мероприятии примут участие более 10 команд из других государств.


Фото: omskportal.ru

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