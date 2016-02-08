Что увидел в Омске министр обороны Шойгу

После прибытия в аэропорт генерал армии проинспектировал строительство объектов военной и социальной инфраструктуры в Омском гарнизоне. Сергей Шойгу заслушал доклады командования Центрального военного округа и ВДВ об организации учебного процесса и боевой подготовки в учебных заведениях. За сегодняшний день министр посетил 242-й Учебный центр ВДВ и Омский автобронетанковый инженерный институт, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.