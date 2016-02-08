Боль мешает жить полной жизнью?



Врач-невролог высшей категории Кретинин Евгений Борисович: «Каждый человек в своей жизни сталкивался с головной болью. Но причины этой проблемы неоднородны, и Международное общество головной боли выделяет более 150 разновидностей головных болей. Головные боли могут быть первичными, когда они являются единственным и основным симптомом заболевания (мигрень, головные боли напряжения, кластерная головная боль). Вторичные головные боли характеризуются тем, что в данном случае головная боль является одним из проявлений заболевания (после травм головы и шеи, на фоне шейного остеохондроза, ВСД энцефалопатии вследствие атеросклероза, гипертонической болезни), депрессии, опухоли, воспалительных заболеваний и др. Установить причину самостоятельно довольно сложно. Только врач-невролог после тщательного осмотра пациента, а иногда и дополнительного обследования может выявить причину головной боли и подобрать правильную программу лечения».