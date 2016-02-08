Боль мешает жить полной жизнью?

Более половины современного населения планеты страдает от болей различного характера и локализации, но не спешит при этом с визитом к доктору-неврологу. Однако коварство неврологических заболеваний в том, что при отсутствии лечения симптомы прогрессируют и приводят к стойким функциональным дефектам, последствия которых в большинстве случаев – частичная или полная утрата трудоспособности.
Неврологические заболевания снижают качество жизни
Невролог медицинского центра «Класс Клиник» занимается комплексным лечением целого ряда неврологических заболеваний:
• острой и хронической боли в спине, шее (на фоне остеохондроза позвоночника и др.)
• хронического нарушения мозгового кровообращения (энцефалопатии)
• профилактикой инсульта, в том числе повторных острых нарушений мозгового кровообращения
• головных болей различного происхождения (в том числе мигрени)
• головокружений, шума в голове, шаткости при ходьбе
• неврозов, депрессий, тревожных расстройств, панических атак, нарушений сна
• заболеваний периферической нервной системы
• синдрома вегетативно-сосудистой дистонии, а также использует различные виды лечебных блокад, методы рефлексотерапии
Ознакомьтесь со списком неврологических заболеваний, в лечении которых у нас большой опыт
Головная боль — самая распространенная причина обращений к неврологу
Врач-невролог высшей категории Кретинин Евгений Борисович: «Каждый человек в своей жизни сталкивался с головной болью. Но причины этой проблемы неоднородны, и Международное общество головной боли выделяет более 150 разновидностей головных болей. Головные боли могут быть первичными, когда они являются единственным и основным симптомом заболевания (мигрень, головные боли напряжения, кластерная головная боль). Вторичные головные боли характеризуются тем, что в данном случае головная боль является одним из проявлений заболевания (после травм головы и шеи, на фоне шейного остеохондроза, ВСД энцефалопатии вследствие атеросклероза, гипертонической болезни), депрессии, опухоли, воспалительных заболеваний и др. Установить причину самостоятельно довольно сложно. Только врач-невролог после тщательного осмотра пациента, а иногда и дополнительного обследования может выявить причину головной боли и подобрать правильную программу лечения».
Боли в спине: почему нельзя заниматься самолечением
Врач невролог-рефлексотерапевт Ванюшкина Алена Александровна: «Боль в спине – распространенный вид болевого синдрома, который свидетельствует о заболеваниях позвоночника или внутренних органов. Избыточный вес, сидячий образ жизни, тяжелая физическая работа, аномалии развития скелета, неудачные, резкие повороты могут быть причиной болей в спине. Это может быть миозит или радикулит, остеохондроз, межпозвоночная грыжа и т. д. Самолечение в этом случае крайне опасно и может привести к необратимым последствиям. Доверять свое здоровье следует профессионалу и при первых же симптомах (боли разного характера в спине, шее, пояснице) необходимо обращаться к врачу».
Профилактика и реабилитация после инсульта в МЦ «Класс Клиник»
Врач невролог высшей категории Кретинин Евгений Борисович: «На сегодняшний день самым эффективным способом борьбы с инсультами является его предупреждение у людей с факторами риска, причем актуальна профилактика и для людей, которые пока не столкнулись с этим заболеванием, и для тех, кто уже пережил инсульт, страдает хроническим нарушением мозгового кровообращения. Группу риска составляют пациенты с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, повышенным уровнем холестерина, ожирением, нарушениями сердечного ритма и патологией сердечных клапанов, курильщики, а также пациенты в возрасте от 40 лет и пациенты, родственники которых перенесли какое-либо сосудистое заболевание (инфаркт или инсульт) в возрасте до 60 лет».
Получить профессиональную помощь в лечении неврологических заболеваний можно в медицинском центре «Класс Клиник».
Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа, которая учитывает все особенности и факторы риска в каждом конкретном случае. Обратившись в «Класс Клиник», вы получите индивидуальную схему лечения, которая включает: лекарственные препараты, физио- и лазерные процедуры, иглорефлексотерапию, рекомендации по изменению образа жизни.
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