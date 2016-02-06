Россия перебросила в Сирию новейшие истребители-невидимки

Накануне министерство обороны РФ сообщило о переброске в Сирию в рамках антитеррористической операции новейших истребителей Су-35. Как информирует
«Самолеты будут попарно нести круглосуточное дежурство на авиабазе Хмеймим в минутной готовности к взлету. Принцип взаимодействия с ударной авиацией следующий: Су-35 будут прикрывать самолеты, находящиеся в воздухе, увеличивая поле их обзора. Когда пара Су-35 становится "в противоход", обзор доходит до 360 градусов на 400 километров вокруг», - заявил представитель группировки Воздушно-космических сил РФ в Сирии.
Су-35 – универсальный истребитель, основная миссия которого будет прикрывать ударные самолеты, а также он сможет самостоятельно наносить удары по наземным и подземным объектам.
Технические характеристики Су-35 позволяют этому самолету атаковать до восьми целей одновременно, при этом станция активных помех делает истребитель невидимым для систем слежения.
Масса боевой нагрузки Су-35 составляет до 8-ми тонн. Военные планируют задействовать все виды вооружения, которые самолет способен на себе нести.
Мощные боевые характеристики Су-35 уже отметил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Он разместил на своей странице в Facebook следующее замечание: «Тягаться с этой птицей в небе Сирии искренне не советуем».
Ранее на авиабазе Хмеймим россияне размещали только только модернизированные штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М и Су-34, прикрывающие их истребители Су-30СМ, а также вертолеты.
Защитную систему ПРО на базе осуществляет ЗРК С-400, а также ракетный крейсер «Варяг», оснащенный системой «Форт» (морским аналогом С-300). Меры безопасности были усилены после инцидента с турецким истребителем, сбившим российский Су-24М в ноябре 2015 года.
Военная операция РФ против запрещенных организаций «ИГ» и «Джебхат ан-Нусра» проводится на территории Сирии по просьбе президента этой страны Башара Асада.
Фото: mil.ru