Россия перебросила в Сирию новейшие истребители-невидимки

«Самолеты будут попарно нести круглосуточное дежурство на авиабазе Хмеймим в минутной готовности к взлету. Принцип взаимодействия с ударной авиацией следующий: Су-35 будут прикрывать самолеты, находящиеся в воздухе, увеличивая поле их обзора. Когда пара Су-35 становится "в противоход", обзор доходит до 360 градусов на 400 километров вокруг», - заявил представитель группировки Воздушно-космических сил РФ в Сирии.