Падение башенного крана – махина рухнула на улицу между домов, видео

Напомним, схожая трагедия произошла в Омске в октябре 2015 года. Башенный кран упал на проезжую часть улицы Маршала Жукова . Многотонная махина упала на два автомобиля, которые в тот момент проезжали мимо. Погибли четыре человека, двое получили травмы.