Падение башенного крана – махина рухнула на улицу между домов, видео

«The New York Daily News» сообщает о серьезном инциденте в Нью-Йорке на Манхеттене. На улицу рухнул башенный кран, размером с 15-этажный дом. В результате ЧП один человек погиб, трое получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Погибший находился в машине, на которую упала стальная конструкция. Трое получили травмы из-за падения строительного мусора. Ранее сообщалось, что в числе пострадавших был и оператор башенного крана, но эта информация в последствие не подтвердилась.
Высота крана была с 15-этажный дом. По одной из версий, строительное сооружение упало из-за сильного порывистого ветра, сопровождавшего мощный снегопад. Упавший кран растянулся на целый квартал в районе пересечения улиц Бродвея и Уорс-стрит.
Район был перекрыт спасателями. На месте ЧП работают более 100 пожарных и сотрудников полиции.
Напомним, схожая трагедия произошла в Омске в октябре 2015 года.