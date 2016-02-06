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Падение башенного крана – махина рухнула на улицу между домов, видео

6 февраля 2016, 10:47
Один человек погиб, трое получили травмы.

«The New York Daily News» сообщает о серьезном инциденте в Нью-Йорке на Манхеттене. На улицу рухнул башенный кран, размером с 15-этажный дом. В результате ЧП один человек погиб, трое получили серьезные травмы и были госпитализированы.


Погибший находился в машине, на которую упала стальная конструкция. Трое получили травмы из-за падения строительного мусора. Ранее сообщалось, что в числе пострадавших был и оператор башенного крана, но эта информация в последствие не подтвердилась.


Высота крана была с 15-этажный дом. По одной из версий, строительное сооружение упало из-за сильного порывистого ветра, сопровождавшего мощный снегопад. Упавший кран растянулся на целый квартал в районе пересечения улиц Бродвея и Уорс-стрит.



Район был перекрыт спасателями. На месте ЧП работают более 100 пожарных и сотрудников полиции.


Напомним, схожая трагедия произошла в Омске в октябре 2015 года. Башенный кран упал на проезжую часть улицы Маршала Жукова. Многотонная махина упала на два автомобиля, которые в тот момент проезжали мимо. Погибли четыре человека, двое получили травмы.



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