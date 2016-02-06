Нападение на женщину в Омске, телесные повреждения, физическая боль

Полиция продолжает проверку инцидента, произошедшего ранее в одном из банных комплексов Омска.
Напомним, нетрезвый 40-летний гражданин напал на администратора бани, женщину 1977 г.р. Избиение произошло прямо напротив камеры наблюдения. Видеозапись попала в интернет.
Полиция установила, что гражданин был сильно нетрезв, он повел себя агрессивно и нанес работнику бани телесные повреждения. Женщина обратилась к медикам за помощью. У нее были диагностированы ушибы мягких тканей лица и тела.
Сотрудники полиции опросили потерпевшую, свидетелей и 40-летнего гражданина. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Вечером 5 февраля пресс-служба УМВД России по городу Омску сообщила, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, из хулиганских побуждений». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.
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