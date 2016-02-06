Нападение на такси в Омске: угонщик подвез испуганного пассажира

Что произошло дальше, стало известно уже из допроса подозреваемого. Когда таксист сбежал, 33-летний злоумышленник завладел «Рено» и поехал в сторону улицы Нефтезаводской в ломбард. По дороге он посадил в машину пассажира, который затем и указал в какой именно ломбард пошел угонщик.