Нападение на такси в Омске: угонщик подвез испуганного пассажира

Сегодня утром в городе едва снова не произошло нападение на водителя такси. Человеку удалось спастись, автомобиль был захвачен.
Сообщение на пульт оператора «02» поступило от диспетчерской службы таксомоторной компании. Автомобиль «Рено» был угнан в Советском округе на проспекте Мира. Полиция объявила в городе план «Перехват».
Спустя несколько минут экипаж ППС обнаружил угнанную машину недалеко от остановки «Док». В салоне такси полицейские обнаружили испуганного пассажира, который рассказал, что водитель ушел в ломбард.
Уже через несколько минут подозреваемый в угоне был задержан. Мужчина пытался сдать в ломбард мобильный телефон, принадлежащий таксисту.
Злоумышленника доставили в опорный пункт полиции, где была установлена его личность. По предварительным данным 33-летний мужчина приехал в Омск по личным делам. Для удобства в транспортном передвижении он попросил помощи у знакомого таксиста.
Поздно ночью в районе проспекта Мира таксист услышал разговор пассажира, в котором тот упомянул, что собирается совершить преступление в отношении водителя.
Перепугавшись, таксист бросил автомобиль и сбежал, сразу сообщив о произошедшем диспетчеру, который затем оперативно связался с полицией.
Что произошло дальше, стало известно уже из допроса подозреваемого. Когда таксист сбежал, 33-летний злоумышленник завладел «Рено» и поехал в сторону улицы Нефтезаводской в ломбард. По дороге он посадил в машину пассажира, который затем и указал в какой именно ломбард пошел угонщик.
Правоохранители изъяли машину и мобильный телефон у злоумышленника и в ближайшее время вернут их таксисту. По факту произошедшего возбуждено уголовное по статье «Незаконное завладение транспортным средством без цели хищения». Расследование продолжается.
По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
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