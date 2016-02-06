До Владимира Путина не могут дозвониться

Сразу после инцидента в целях обеспечения безопасности граждан РФ были свернуты все контакты в туристической сфере, а также введены ряд экономических ограничений. Тесное политической взаимодействие между двумя странами также было прекращено. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Турции ударом в спину со стороны пособников террористов.