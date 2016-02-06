До Владимира Путина не могут дозвониться

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в который раз стремится переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Но ему это никак не удается, сообщают «
Ранее с российской стороны уже было заявлено, что между президентом РФ и главой Турции контактов не будет. Таких планов нет – прокомментировал Дмитрий Песков.
Резкое охлаждение между двумя странами произошло после инцидента в небе над Сирией, когда турецким истребителем F-16 был сбит российский бомбардировщик Су-24, выполнявший миссию в рамках антитеррористической операции против запрещенной группировки «ИГ».
Сразу после инцидента в целях обеспечения безопасности граждан РФ были свернуты все контакты в туристической сфере, а также введены ряд экономических ограничений. Тесное политической взаимодействие между двумя странами также было прекращено. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Турции ударом в спину со стороны пособников террористов.
Фото: kremlin.ru