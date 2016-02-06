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Бензин – плюс 2 рубля, дизтопливо – плюс 1. Бюджету нужны деньги

6 февраля 2016, 17:11
С апреля 2016 года.

О повышении акцизов заговорил министров финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает РСН со ссылкой на свои источники.

Рост акцизов необходим для пополнения государственной казны. В бюджет, таким образом, в 2016 году поступит дополнительно 80 миллиардов рублей.

Минфин предлагает повысить акцизы на топливо с 1 апреля 2016 года. На бензин – на 2 рубля, на дизельное топливо – 1 рубль.

«Да, с 1 апреля. Там дизель и бензин. Два рубля бензин, один рубль дизельное топливо», — сказал Силуанов.

Как считает министр, рост акцизов не скажется на стоимости топлива на АЗС. Рублевая стоимость нефти падает, и поэтому автовладельцы не почувствуют разницы в цене после введения новых акцизных ставок.

Правительство ранее не раз заявляло о необходимости повышения акцизов для пополнения сборов в бюджет страны. Эксперты считают, что все консультации с нефтяными компаниями, а также проведение решения через Госдуму, займут немало времени и правительство успеет только к 1 июля.

Ранее о росте цен на бензин сообщал и вице-премьер Дворкович. По его словам всё будет происходить в пределах инфляционных показателей, не более 10 процентов в течение года.

С 1 января акцизная ставка на бензин Евро-5 уже выросла на 2 рубля за литр.



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