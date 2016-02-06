Бензин – плюс 2 рубля, дизтопливо – плюс 1. Бюджету нужны деньги

Правительство ранее не раз заявляло о необходимости повышения акцизов для пополнения сборов в бюджет страны. Эксперты считают, что все консультации с нефтяными компаниями, а также проведение решения через Госдуму, займут немало времени и правительство успеет только к 1 июля.