Бензин – плюс 2 рубля, дизтопливо – плюс 1. Бюджету нужны деньги

О повышении акцизов заговорил министров финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает
Рост акцизов необходим для пополнения государственной казны. В бюджет, таким образом, в 2016 году поступит дополнительно 80 миллиардов рублей.
Минфин предлагает повысить акцизы на топливо с 1 апреля 2016 года. На бензин – на 2 рубля, на дизельное топливо – 1 рубль.
«Да, с 1 апреля. Там дизель и бензин. Два рубля бензин, один рубль дизельное топливо», — сказал Силуанов.
Как считает министр, рост акцизов не скажется на стоимости топлива на АЗС. Рублевая стоимость нефти падает, и поэтому автовладельцы не почувствуют разницы в цене после введения новых акцизных ставок.
Правительство ранее не раз заявляло о необходимости повышения акцизов для пополнения сборов в бюджет страны. Эксперты считают, что все консультации с нефтяными компаниями, а также проведение решения через Госдуму, займут немало времени и правительство успеет только к 1 июля.
Ранее о росте цен на бензин сообщал и вице-премьер Дворкович. По его словам всё будет происходить в пределах инфляционных показателей, не более 10 процентов в течение года.
С 1 января акцизная ставка на бензин Евро-5 уже выросла на 2 рубля за литр.