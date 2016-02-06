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Авангард – Сочи: историческое поражение Омска, спорный буллит

6 февраля 2016, 08:09
Напряженное противостояние на юге.

Омская хоккейная команда продолжает уступать противникам в преддверии начала плей-офф. С одной стороны под конец регулярного чемпионата законно можно расслабиться, с другой – боевой настрой перед играми плей-офф терять не следует.

«Авангард» пока как раз расслабляется, уступая противникам вторую игру подряд. Сначала «Локомотив», затем, с 5 на 6 февраля, «Сочи». Причем, как отмечает пресс-служба черноморского клуба, победа получилась исторической – сочинские хоккеисты победили омичей впервые.


Так ХК «Сочи» отмечает, что буллит, назначенный судьями за бросок клюшки голкипером «леопардов», был выполнен спорно. Правильность вызвала сомнение у арбитров, но после совещания гол «Авангарда» был засчитан.

В целом игра была с обеих сторон больше атакующей, команды выкладывались на полную катушку. Но вратари стояли надежно и матч перешел к серии буллитов, где исход игры решил случай.

На послематчевой конференции главный тренер «Авангарда» Евгений Корноухов отметил, что игра была в целом очень хорошей, но забивать омичам надо было чаще: «Не хватило немного удачи».

Замена голкипера Фурха на Костина в серии буллитов произошла потому, что Денис раньше неплохо себя в этом показывал, но, «к сожалению, у него не получилось».


5 февраля, Сочи. ЛД "Большой", 8517 зрителей
ХК «Сочи» (Сочи) – «Авангард» (Омская область) - 2:1ПБ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Вратари: Барулин - Фурх (Костин - ПБ)

Голы:

1:0 - Костицын (Глазков, Крикунов) - 13:18
1:1 - Петров - 18:26 ШБ
2:1 - Морозов - РБ


Фото: hcsochi.ru


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