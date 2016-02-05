В Омске 24-летнего мужчину насмерть раздавило вилочным погрузчиком

Случайно нажав рычаг, мужчина оказался придавлен грузоподъемной мачтой к корпусу погрузчика. Другие рабочие попытались помочь, а также к месту происшествия незамедлительно были вызваны медики скорой помощи. Но спасти молодого человека не удалось. Он скончался на месте от полученных травм. Проводится доследственная проверка.