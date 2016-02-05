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Сразу два крупных банка лишились лицензии - решение ЦБ РФ

5 февраля 2016, 13:37
Из-за утраты собственных капиталов.

ЦБ РФ отозвана лицензия на занятие банковской деятельностью сразу у двух крупных кредитных организаций – «Миллениум банка» и «Регнум банка», сообщается на сайте регулятора.

Принятое Банком России решение вызвано неисполнением обеими кредитными организациями федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов, установленных самими регулятором.

«Миллениум банк», обладая активами неудовлетворительного качества, неадекватно оценивал кредитные риски, вследствие чего произошла утрата капитала. Помимо этого, финансовой организацией своевременно не исполнялись обязательства перед кредиторами из-за потери ликвидности. Отмечается, что собственниками не были предприняты меры, направленные на нормализацию деятельности банка.

«Регнум банком», согласно информации ЦБ РФ, осуществлялась высокорискованная кредитная политика, которая была связана с размещением в низкокачественных активах денежных средств.

Кроме этого отмечается, что «Регнум банком» не исполнялись требования надзорного органа в создании резервов на случай возможных потерь, а также предоставление отчетности, свидетельствующей о реальном финансовом положении кредитной организации и наличии оснований для отзыва лицензии. Более того, отмечается, что банк был вовлечен в осуществлении сомнительных транзитных операций.


Фото: иллюстрация

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