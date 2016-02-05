Сразу два крупных банка лишились лицензии - решение ЦБ РФ

Кроме этого отмечается, что «Регнум банком» не исполнялись требования надзорного органа в создании резервов на случай возможных потерь, а также предоставление отчетности, свидетельствующей о реальном финансовом положении кредитной организации и наличии оснований для отзыва лицензии. Более того, отмечается, что банк был вовлечен в осуществлении сомнительных транзитных операций.