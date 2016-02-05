Скандал с Ревизорро: обиженный ресторатор довел Летучую до истерики

Популярную телеведущую шоу «Ревизорро» телеканала «Пятница» Елену Летучую довели до истерики рестораторы из Костромы на съемках новой программы.
Теперь в новой программе телеканала «Пятница» рестораторы, недовольные проверкой программы «Ревизорро», получили возможность в студии, в формате ток-шоу, высказать свои претензии Елене Летучей, которая объяснит свою позицию.
В 2014 году во время съемок программы «Ревизорро» в Костроме произошло сразу несколько инцидентов – в одно местное заведение съемочную группу не пустили, в другой и вовсе побили, что вызвало крайнее возмущение Елены Летучей, которая несколько раз в интервью вспоминала об этих случаях.
По размещенному телеканалом «Пятница» ролику на видеохостинге YouTube видно, что одним из гостей стал руководитель того самого костромского ресторана, откуда телевизионщиков выгнали. По имеющимся отрывкам видно, что диалог получился довольно жарким, поскольку Елена Летучая в истерике спешно покинула студию. Операторам удалось запечатлеть, как популярная ведущая рыдает за кулисами.
Костромской выпуск программы «Ревизорро», вышедшей в свет два года назад, вызвал большой резонанс и активно обсуждался на форумах и в социальных сетях.
Фото: скриншот из программы «Ревизорро»