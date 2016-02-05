Скандал с Ревизорро: обиженный ресторатор довел Летучую до истерики

В 2014 году во время съемок программы «Ревизорро» в Костроме произошло сразу несколько инцидентов – в одно местное заведение съемочную группу не пустили, в другой и вовсе побили, что вызвало крайнее возмущение Елены Летучей, которая несколько раз в интервью вспоминала об этих случаях.