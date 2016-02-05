Российский авторынок обвалился – рекордный провал

Согласно предварительной оценке, в первом месяце текущего года российский авторынок обвалился на 29% в сравнении с показателями 2015-го. Хуже спрос на машины был лишь в январе 2010, когда падение составило 37%, было продано 74 тысячи транспортных средств. Отмечается, что на тот момент не работало ни одной программы господдержки автопрома, сейчас действуют программы лизинга, льготного кредитования и утилизации, на которые в прошлом году было потрачено из бюджета около 31 миллиарда рублей.