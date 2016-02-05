Российский авторынок обвалился – рекордный провал

Падение уровня продаж автомобилей в России в 2016 году составило почти 30%. По предварительной информации за январь было реализовано 82 тысячи машин, что всего на 8 тысяч больше, чем в январе 2010 года, когда был установлен антирекорд последних семи лет, сообщает издание «
Официальная информация будет опубликована АЕБ (Ассоциацией международного бизнеса) на следующей неделе, однако изданием отмечается, что рассчитать результаты можно опираясь на статистику продаж автокомпаний.
Объемы реализации автомобилей KIA снизились на 20% до 9 тысяч автомобилей, при доле на рынке равной 11%. Также отмечается, что продажи компании Hyundai по результатам января упали на 37%, Citroen – на 60%. Тем не менее, некоторым автопроизводителям удалось увеличить показатели реализации машин, Ford и Suzuki на 25%, что связано, скорее, с «низкой базой» прошлого года.
Согласно предварительной оценке, в первом месяце текущего года российский авторынок обвалился на 29% в сравнении с показателями 2015-го. Хуже спрос на машины был лишь в январе 2010, когда падение составило 37%, было продано 74 тысячи транспортных средств. Отмечается, что на тот момент не работало ни одной программы господдержки автопрома, сейчас действуют программы лизинга, льготного кредитования и утилизации, на которые в прошлом году было потрачено из бюджета около 31 миллиарда рублей.
Таким образом, по итогам января авторынок РФ приблизился к антирекорду последних семи лет.
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