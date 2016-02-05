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Российский авторынок обвалился – рекордный провал

5 февраля 2016, 10:05
Автопром погружается на дно.

Падение уровня продаж автомобилей в России в 2016 году составило почти 30%. По предварительной информации за январь было реализовано 82 тысячи машин, что всего на 8 тысяч больше, чем в январе 2010 года, когда был установлен антирекорд последних семи лет, сообщает издание «КоммерсантЪ».

Официальная информация будет опубликована АЕБ (Ассоциацией международного бизнеса) на следующей неделе, однако изданием отмечается, что рассчитать результаты можно опираясь на статистику продаж автокомпаний.

Объемы реализации автомобилей KIA снизились на 20% до 9 тысяч автомобилей, при доле на рынке равной 11%. Также отмечается, что продажи компании Hyundai по результатам января упали на 37%, Citroen – на 60%. Тем не менее, некоторым автопроизводителям удалось увеличить показатели реализации машин, Ford и Suzuki на 25%, что связано, скорее, с «низкой базой» прошлого года.

Согласно предварительной оценке, в первом месяце текущего года российский авторынок обвалился на 29% в сравнении с показателями 2015-го. Хуже спрос на машины был лишь в январе 2010, когда падение составило 37%, было продано 74 тысячи транспортных средств. Отмечается, что на тот момент не работало ни одной программы господдержки автопрома, сейчас действуют программы лизинга, льготного кредитования и утилизации, на которые в прошлом году было потрачено из бюджета около 31 миллиарда рублей.

Таким образом, по итогам января авторынок РФ приблизился к антирекорду последних семи лет.


Фото: иллюстрация

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