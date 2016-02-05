Российские танки вошли в Алеппо. Турция готовится к вторжению в Сирию

Согласно информации некоторых интернет-ресурсов, около 15 российских танков РФ Т-90, которые были переданы нашей страной в качестве военной помощи сирийской армии. Экипажи боевых машин состоят из военнослужащих Сирии, сообщает « Российская газета ».



Первые танки Т-90 на военные авиабазе Хмеймим в Сирии были замечены еще осенью прошлого года. Ранее сирийские военные использовали танк Т-72, который по ряду показателей уступает Т-90. Последний имеет улучшенную защиту башни, усовершенствованный автомат заряжания, улучшенный стабилизатор и интегрированный с прицелом тепловизор. Уже появилось видео участия российской военной техники в сирийской провинции Алеппо.