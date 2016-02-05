Российские танки вошли в Алеппо. Турция готовится к вторжению в Сирию

В сети появился ролик с российскими танками Т-90, задействованных на севере сирийской провинции Алеппо в боевых действиях.
Согласно информации некоторых интернет-ресурсов, около 15 российских танков РФ Т-90, которые были переданы нашей страной в качестве военной помощи сирийской армии. Экипажи боевых машин состоят из военнослужащих Сирии, сообщает «
Первые танки Т-90 на военные авиабазе Хмеймим в Сирии были замечены еще осенью прошлого года. Ранее сирийские военные использовали танк Т-72, который по ряду показателей уступает Т-90. Последний имеет улучшенную защиту башни, усовершенствованный автомат заряжания, улучшенный стабилизатор и интегрированный с прицелом тепловизор. Уже появилось видео участия российской военной техники в сирийской провинции Алеппо.
Система управления огнем Т-90, позволяющая уничтожать движущиеся цели при любых погодных условиях первым выстрелом, превосходит мировые аналоги. Боевиками группировки ИГИЛ (запрещена в России – ред.) назначена большая награда за подбитый российский танк Т-90.
В Минобороне прокомментировали инцидент с запретом проведения российской стороной наблюдательного полета над Турцией, которая, по мнению ведомства, может готовить военное вторжение в Сирию и желает это скрыть.
Ранее Ахмед Асири, являющийся советником министра обороны Саудовской Аравии, заявил о готовности страны направить в Сирию войска для борьбы с ИГ. Данное заявление прокомментировала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, на своей странице в социальной сети Facebook: «Боюсь спросить, а в Йемене всех уже победили?»
Вторжение Саудовской Аравии на территорию Йемена произошло 23 марта 2015 года. По сей день СА продолжается нанесение авиаударов по шиитской военизированной группировке хуситы.
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