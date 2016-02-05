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Потеря Россией 600 млрд долларов – падение нефти и санкции

5 февраля 2016, 11:07
Удар по бюджету.

Россия потеряет ориентировочно 600 миллиардов долларов в связи с падение нефтяных цен и действием экономических санкций.

Согласно оценке аналитиков Экономической экспертной группы, за период с 2014 по 2017 год наша страна потеряет 600 миллиардов долларов из-за комбинации двух шоков – падения стоимости «черного золота» и действующих санкций, сообщает издание «Ведомости».

Недополученные из-за действующих санкций доходы составят около 170 миллиардов долларов, потери от подешевевшей нефти – примерно 400 миллиардов долларов. При оценке потерь расчет осуществлялся из стоимости «черного золота» в $50 за баррель экспортного дохода.


По оценкам экспертов, валовый приток за 3,5 года сократится ориентировочно на 280 миллиардов долларов, прямые инвестиции – примерно на 85 миллиардов. Три четверти этих обусловлено санкциями, которые оказывают влияние на приток капитала в независимости от стоимости нефти, хотя при падении котировок сырья их эффект возрастет.

Отмечается, что при высокой стоимости «черного золота» от санкций нетто-потери капитала составили бы 1,9% ВВП, или около 160 миллиардов долларов, за период с 2014 по 2017 год. При низких нефтяных ценах потери составили бы $170 миллиардов.


Фото: иллюстрация

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