Потеря Россией 600 млрд долларов – падение нефти и санкции

Россия потеряет ориентировочно 600 миллиардов долларов в связи с падение нефтяных цен и действием экономических санкций.
Согласно оценке аналитиков Экономической экспертной группы, за период с 2014 по 2017 год наша страна потеряет 600 миллиардов долларов из-за комбинации двух шоков – падения стоимости «черного золота» и действующих санкций, сообщает издание «
Недополученные из-за действующих санкций доходы составят около 170 миллиардов долларов, потери от подешевевшей нефти – примерно 400 миллиардов долларов. При оценке потерь расчет осуществлялся из стоимости «черного золота» в $50 за баррель экспортного дохода.
По оценкам экспертов, валовый приток за 3,5 года сократится ориентировочно на 280 миллиардов долларов, прямые инвестиции – примерно на 85 миллиардов. Три четверти этих обусловлено санкциями, которые оказывают влияние на приток капитала в независимости от стоимости нефти, хотя при падении котировок сырья их эффект возрастет.
Отмечается, что при высокой стоимости «черного золота» от санкций нетто-потери капитала составили бы 1,9% ВВП, или около 160 миллиардов долларов, за период с 2014 по 2017 год. При низких нефтяных ценах потери составили бы $170 миллиардов.
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