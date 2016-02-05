Потеря Россией 600 млрд долларов – падение нефти и санкции



По оценкам экспертов, валовый приток за 3,5 года сократится ориентировочно на 280 миллиардов долларов, прямые инвестиции – примерно на 85 миллиардов. Три четверти этих обусловлено санкциями, которые оказывают влияние на приток капитала в независимости от стоимости нефти, хотя при падении котировок сырья их эффект возрастет.