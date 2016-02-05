Последний выездной матч Авангарда в сезоне. Штраф от КХЛ

«Авангард» по-прежнему сохраняет первую строчку на Востоке, несмотря на наметившейся в игре спад. Сочинские хоккеисты являются одним из главных открытий в текущем сезоне. Прошлый сезон был для клуба дебютным в КХЛ, выйдя в плэй-офф с 88 набранными очками, ХК «Сочи» уступил ЦСКА в первом раунде. К данному моменту в активе команды, идущей на Западе четвертой, уже 100 очков в активе, на 3 балла меньше, чем у «ястребов».