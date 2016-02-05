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Последний выездной матч Авангарда в сезоне. Штраф от КХЛ

5 февраля 2016, 12:09
Важное противостояние.

Сегодня на льду ДС «Большой» местный ХК «Сочи» примет омский «Авангард». Для «ястребов» этот выездной матч станет последним в рамках нынешнего регулярного сезона КХЛ, до плэй-офф нашим хоккеистам останется провести лишь две домашние встречи.

Всего в рамках чемпионатов КХЛ команды встречались друг с другом лишь дважды, оба раза оказывалась сильнее наша команда, со счетом 5:1 и 8:1.

«Авангард» по-прежнему сохраняет первую строчку на Востоке, несмотря на наметившейся в игре спад. Сочинские хоккеисты являются одним из главных открытий в текущем сезоне. Прошлый сезон был для клуба дебютным в КХЛ, выйдя в плэй-офф с 88 набранными очками, ХК «Сочи» уступил ЦСКА в первом раунде. К данному моменту в активе команды, идущей на Западе четвертой, уже 100 очков в активе, на 3 балла меньше, чем у «ястребов».

В последней встрече омская дружина уступила ярославскому «Локомотиву», которым немногим ранее был уверенно обыгран ХК «Сочи» со счетом 3:6.

После выезда в Сочи хоккеистам «Авангарда» останется провести лишь две домашних встречи до начала плэй-офф. На «Арену Омск» пожалуют новосибирская «Сибирь» и астанинский «Барыс».

Недавно сразу два клуба были оштрафованы КХЛ из-за неподобающего поведения болельщиков. Московский ЦСКА наказан на 700 тысяч рублей, «Спартак» - на 600 тысяч.


Фото: hawk.ru

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