Омская полиция устроила засаду водителям у Ленинградского моста

В Омске сотрудники Госавтоинспекции решили поддержать водителей витаминами и призвать их к здоровому образу жизни. Полицейские раздали автолюбителям настоящий витамин С.
Сотрудники полиции вручили участникам дорожного движения апельсины со стикерами, призывающими к трезвости за рулем. Омичам желали здоровья и хороших дорог вместо алкоголя. Судя по фотографиям, акция проходила недалеко от Ленинградского моста.
В свою очередь, граждане оставляли свои пожелания и писали о своем отношении к пьяным водителям на плакате «Я не пью за рулем». Своеобразную инсталляцию разместят в холле здания ГИБДД, где принимают автовладельцев, лишившихся прав за пьяное вождение.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: 55.mvd.ru