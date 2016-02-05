Омская полиция устроила засаду водителям у Ленинградского моста



В свою очередь, граждане оставляли свои пожелания и писали о своем отношении к пьяным водителям на плакате «Я не пью за рулем». Своеобразную инсталляцию разместят в холле здания ГИБДД, где принимают автовладельцев, лишившихся прав за пьяное вождение.