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Омская полиция устроила засаду водителям у Ленинградского моста

5 февраля 2016, 19:15
Не пей за рулем!

В Омске сотрудники Госавтоинспекции решили поддержать водителей витаминами и призвать их к здоровому образу жизни. Полицейские раздали автолюбителям настоящий витамин С.

Сотрудники полиции вручили участникам дорожного движения апельсины со стикерами, призывающими к трезвости за рулем. Омичам желали здоровья и хороших дорог вместо алкоголя. Судя по фотографиям, акция проходила недалеко от Ленинградского моста.


В свою очередь, граждане оставляли свои пожелания и писали о своем отношении к пьяным водителям на плакате «Я не пью за рулем». Своеобразную инсталляцию разместят в холле здания ГИБДД, где принимают автовладельцев, лишившихся прав за пьяное вождение.

По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области

Фото: 55.mvd.ru

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