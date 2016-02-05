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Омич напал на женщину в бане

5 февраля 2016, 15:09
Инцидент в Кировском округе.

Ранее портал Gorod55.ru уже сообщал об инциденте в одном из банных комплексов Омска. Информация появилась в СМИ благодаря обнародованной съемке камеры наблюдения. Нападение на администратора попало на видео.


Пресс-служба УМВД России по городу Омску информирует, что по факту причинения телесных повреждений администратору банного комплекса на проспекте Комарова в Кировском округе проводится проверка. Материал зарегистрирован, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Побои».

Предварительно установлено: один из мужчин, из числа клиентов бани, в нетрезвом виде повел себя агрессивно и напал на работницу организации, женщину 1977 г.р.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, и также в медицинское учреждение. Врачи обнаружили у нее ушибы мягких тканей лица и тела. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.


По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
Фото: иллюстрация

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