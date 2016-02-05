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На выходных в Омске лучше сидеть дома: метель, гололед, сильный ветер

5 февраля 2016, 20:06
Метеорологи предупреждают.

Омский гидрометцентр еще раз акцентирует внимание горожан на неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие выходные в нашем регионе.

6 и 7 февраля ожидается неустойчивая погода, связанная с широтно расположенной высотной фронтальной зоной, которая обеспечивает вынос влажной и теплой воздушной массы с Европейской части РФ.

Циклон принесет в Омский регион облачность, осадки различной интенсивности в виде снега или мокрого снега. Местами ожидается метель. На юге области ветер может серьезно усилиться. На дорогах снежные заносы, гололедица.

Погода изменится только в понедельник, 8 февраля. На место циклона придет антициклон. Облачность уйдет, тепло сменится морозной погодной, местами столбик термометра упадет до -20 градусов и ниже.

В последующие дни до 12 февраля ожидается снег, метель, температура снова повысится.

#Новости#Погода#Город
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