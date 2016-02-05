На выходных в Омске лучше сидеть дома: метель, гололед, сильный ветер

Омский гидрометцентр еще раз акцентирует внимание горожан на неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие выходные в нашем регионе.
6 и 7 февраля ожидается неустойчивая погода, связанная с широтно расположенной высотной фронтальной зоной, которая обеспечивает вынос влажной и теплой воздушной массы с Европейской части РФ.
Циклон принесет в Омский регион облачность, осадки различной интенсивности в виде снега или мокрого снега. Местами ожидается метель. На юге области ветер может серьезно усилиться. На дорогах снежные заносы, гололедица.
Погода изменится только в понедельник, 8 февраля. На место циклона придет антициклон. Облачность уйдет, тепло сменится морозной погодной, местами столбик термометра упадет до -20 градусов и ниже.
В последующие дни до 12 февраля ожидается снег, метель, температура снова повысится.