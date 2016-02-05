На омской трассе фура переехала пешехода – личность устанавливают

На Черлакском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход. Личность гражданина устанавливается.



Сегодня, 5 февраля, в дежурную часть ГИБДД сообщили об автоаварии. Прибывшими правоохранителями предварительно установлено, что водитель фуры Freightliner в районе дома №3/2 на улице Черлакский тракт допустил наезд на пешехода, находившегося под полуприцепом, во время движения на парковке.