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На омской трассе фура переехала пешехода – личность устанавливают

5 февраля 2016, 12:40
Трагедия на парковке.

На Черлакском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход. Личность гражданина устанавливается.

Сегодня, 5 февраля, в дежурную часть ГИБДД сообщили об автоаварии. Прибывшими правоохранителями предварительно установлено, что водитель фуры Freightliner в районе дома №3/2 на улице Черлакский тракт допустил наезд на пешехода, находившегося под полуприцепом, во время движения на парковке.

В результате ДТП мужчина, личность которого пока не установлена, скончался на месте от травм. Полицейские проводят проверку, входе которой установят все обстоятельства произошедшего.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области

Фото: иллюстрация

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