Святой Валентин рекомендует провести День Влюбленных в кинотеатре «Слава».
День всех Влюбленных - чудесный нежный праздник, который многие пары предпочитают проводить вместе за просмотром романтических фильмов.
1. «Романтический Нон - Стоп». С 13 на 14 февраля смотри 2 фильма: «Лазурный берег» и «Римские свидания» за 200 рублей. Продажа билетов будет открыта заранее, дата будет известна позже.
2. «Кинотеатр «Слава» объединяет сердца». Ты одинок??? Ты думаешь, что и это 14 февраля пройдет в одиночестве? Кинотеатр «Слава» поможет тебе найти свою вторую половинку!
С 1 февраля по 13 февраля при покупке билета (на любой фильм), выдаются половинки сердечек с номерами: розовые - девушкам, парням - цвета хаки.
14 февраля кто приходит вдвоем, с двумя половинками сердечек с одинаковым номером получают билет в кино и два каппучино! И мы обещаем нашим половинкам невероятный сюрприз! Если ваша встреча окажется судьбоносной и вы заключите брак, то мы заложим звезду вашей семьи на аллее Славы!
3. 14 февраля при покупке 2 билетов Вас ожидает приятный подарок!
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