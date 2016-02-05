Кинотеатр «СЛАВА» объединяет сердца!

14 февраля кто приходит вдвоем, с двумя половинками сердечек с одинаковым номером получают билет в кино и два каппучино! И мы обещаем нашим половинкам невероятный сюрприз! Если ваша встреча окажется судьбоносной и вы заключите брак, то мы заложим звезду вашей семьи на аллее Славы!