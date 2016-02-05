Эпидемия в Омском регионе: более 20 тыс. заболевших, карантин продлен

Образовательным учреждениям города и области рекомендуется продлить карантин еще на неделю, поскольку ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ ухудшилась.
В пресс-службе регионального министерства образования порталу Gorod55.ru сообщили, что, по данным областного Минздрава, среди омичей вырос процент заболеваемости. В связи с этим школам рекомендуют продлить «каникулы» детям еще на неделю.
Напомним, карантин в школах введен с 31 января. Изначально предполагалось, что он продлится до сегодняшнего дня, 5 февраля.
По состоянию на 1 февраля в области было зарегистрировано 21 270 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 63 % выше уровня эпидемического порога. В городе зафиксировано 16 361 случай – эпидпорог превышен на 84 %. Среди заболевших гриппом у 31 % выявили свиной грипп, то есть вирус А(H1N1)2009pdm. В основном от указанных болезней страдают дети до 14 лет.
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