Эпидемия в Омском регионе: более 20 тыс. заболевших, карантин продлен

По состоянию на 1 февраля в области было зарегистрировано 21 270 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 63 % выше уровня эпидемического порога. В городе зафиксировано 16 361 случай – эпидпорог превышен на 84 %. Среди заболевших гриппом у 31 % выявили свиной грипп, то есть вирус А(H1N1)2009pdm. В основном от указанных болезней страдают дети до 14 лет.