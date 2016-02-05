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Два звездных легионера покидают омский Авангард

5 февраля 2016, 17:35
Новый вызов.

Стало известно, что два чешских легионера Доминик Фурх и Михал Кемпни омского «Авангарда» покинут нашу команду для участия в домашнем этапе Еврохоккейтура, который пройдет в Остраве и Тршинице с 11 и 13 февраля, сообщается на официальном сайте Чешского хоккейного союза.

В текущем сезоне оба чешских хоккеиста показывают в составе «ястребов» очень уверенную игру. Доминик Фурх, записавший себе в актив уже восемь «сухих» матчей, также имеет неплохой показатель отраженных бросков – 93,2%. О важности для нынешнего «Авангарда» Михала Кемпни говорит тот факт, что защитник принял участие во всех играх «регулярки». За 57 встреч игрок обороны записал на свой лицевой счет 21 очка (5+16) при показателе полезности +19.

Откроется очередной этап Еврохоккейтура матчем между Чехией и Россией. Стоит отметить, что хоккеисты «Авангарда» не получили приглашения от главного тренера нашей сборной Олега Знарка. Матч-открытие пройдет 11 февраля в 23:30 по омскому времени.

На двух предыдущих этапах Еврохоккейтура этого сезона «красная машина» показала довольно невзрачное выступление. На Кубке Карьяла и на Кубке Первого канала российской дружине удалось одержать лишь по одной победе, заняв третье и четвертое места соответственно.


Фото: hawk.ru

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