Два звездных легионера покидают омский Авангард

В текущем сезоне оба чешских хоккеиста показывают в составе «ястребов» очень уверенную игру. Доминик Фурх, записавший себе в актив уже восемь «сухих» матчей, также имеет неплохой показатель отраженных бросков – 93,2%. О важности для нынешнего «Авангарда» Михала Кемпни говорит тот факт, что защитник принял участие во всех играх «регулярки». За 57 встреч игрок обороны записал на свой лицевой счет 21 очка (5+16) при показателе полезности +19.