22-летний парень переспал с 400 девушками и разочаровался в жизни 18+

Молодой британец, сменивший 400 партнерш, признался, что из-за частой смены девушек не видит смысла существования, чувствуя себя одиноким.
Прострой строитель 22-летний Бенни Джеймс (James Benny) рассказал в эфире телеканала Channel 4 свою историю похождений. Слава секс символа пришла к британцу благодаря социальной сети. Метод молодого человека прост, он посылает незнакомым девушкам в Twitter непристойные сообщения, те, в свою очередь, отвечают ему взаимностью. В дальнейшем представители прекрасного пола стали делиться с ним и своими откровенными снимками.
В результате только за последний год в постели 22-летнего британца побывали 200 девушек, за всю жизнь Бенни Джеймс, сетующий на то, что большинство представительниц противоположного хочет от него только секса, сменил уже около 400 любовниц, сообщает
Молодой человек отмечает, что хочет успокоиться и создать семью, но уже слишком привык спать с разными девушками, не испытывая к ним подлинного интереса. С начала года у британского казановы, который старается утихомириться и спать не более чем с двумя в неделю, было менее 10 девушек.
По словам Бенни Джеймса, самые длинные отношения длятся неделю, обычно – один день. Молодой человек отмечает, что тогда, когда он найдет себе девушку, он постарается не спать с ней как можно дольше.
Фото: news.com.au и twitter.com