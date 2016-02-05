22-летний парень переспал с 400 девушками и разочаровался в жизни 18+



Молодой человек отмечает, что хочет успокоиться и создать семью, но уже слишком привык спать с разными девушками, не испытывая к ним подлинного интереса. С начала года у британского казановы, который старается утихомириться и спать не более чем с двумя в неделю, было менее 10 девушек.