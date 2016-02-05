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14-летний омич застрелил своего деда, спрятал ружье и забрал 50 тысяч

5 февраля 2016, 16:57
Ружье закопал в снегу.

О происшествии на разъезде Кочковатский Называевского района портал Gorod55.ru сообщал 27 января 2016 года в материале «Обнаружен труп с огнестрельной раной – омская полиция просит помощи».

Сегодня, 5 февраля, пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает подробности произошедшего. Было установлено, что в доме пенсионера из сейфа пропало двуствольное охотничье ружье ИЖ-43 12 калибра. По комнате были разбросаны вещи, оперативники предположили, что преступник искал деньги. Экспертиза показала, что смерть мужчины 1937 г.р. наступила 24 января.

Криминалисты изъяли с места преступления отпечатки пальцев, провели опрос соседей, а также выезжали в соседние населенные пункты.

В ходе опроса родственников погибшего выяснилось, что 14-летний внук пенсионера 24 января не ночевал дома. Подросток сказал, что был у приятеля, но проверка показала, что это не соответствует действительности.

Мальчика опросили в присутствии его родителей. Выяснилось, что 24 января вечером подросток приехал на электричке в гости к деду. Когда пенсионер лег спать, внук достал ружье, чтобы, как он сказал, смазать его. В этот момент в комнату вошел дед, и мальчик выстрелил в его сторону.

После случившегося подросток отнес ружье за 6,5 километров от дома и зарыл в снегу в поле. Когда вернулся, разбросал вещи и забрал 50 тысяч рублей. Затем на попутке уехал в Называевск.

Часть денег он потратил, а часть обнаружена оперативниками у знакомых мальчика. В поле в снегу было обнаружено ружье, из которого был произведен выстрел. Расследование дела продолжается.


Фото: иллюстрация

#Новости#Криминал#Происшествия
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