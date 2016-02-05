14-летний омич застрелил своего деда, спрятал ружье и забрал 50 тысяч

Мальчика опросили в присутствии его родителей. Выяснилось, что 24 января вечером подросток приехал на электричке в гости к деду. Когда пенсионер лег спать, внук достал ружье, чтобы, как он сказал, смазать его. В этот момент в комнату вошел дед, и мальчик выстрелил в его сторону.