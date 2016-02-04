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Водитель с признаками опьянения устроил массовое ДТП на Левобережье

4 февраля 2016, 21:57
Есть пострадавшие.

Сегодня, 4 февраля, вечером, в Кировском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Предварительно установлено, что водитель а/м «Subaru Forester», мужчина 1975 г.р., ехал по улице 22-е Декабря в сторону поселка Чукреевка. В районе дома №100/3 произошел выезд указанного автомобиля на встречную полосу движения, где «Субару» врезался в три машины: «Toyota Camry», «Toyota Corolla» и «Daewoo Nexia».

В результате ДТП пострадала женщина (1989 г.р.), находившаяся за рулем «Toyota Corolla». Она была госпитализирована.

Сотрудники полиции установили, что водитель «Субару» был за рулем с признаками опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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