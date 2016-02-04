Водитель с признаками опьянения устроил массовое ДТП на Левобережье

Предварительно установлено, что водитель а/м «Subaru Forester», мужчина 1975 г.р., ехал по улице 22-е Декабря в сторону поселка Чукреевка. В районе дома №100/3 произошел выезд указанного автомобиля на встречную полосу движения, где «Субару» врезался в три машины: «Toyota Camry», «Toyota Corolla» и «Daewoo Nexia».