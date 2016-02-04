В России вводится новый коммунальный платеж

C 1 января 2017 года в квитанция вместо графы «Сбор и вывоз отходов» появится новый коммунальный платеж, размер которого будет определяться властями каждого региона самостоятельно.
Получателем денег станет региональный оператор по обращению с отходами, который будет являться монополистом. С января текущего года в силу уже вступили поправки в закон, по которым услуга по сбору мусора и его вывозу из жилищной становится коммунальной, сообщает издание «
Согласно новым правилам размер оплаты будет зависеть от базового тарифа и норматива мусора на одного человека, а не от площади помещения. То есть платежи будут взыматься исходя из фактического объема и количества контейнеров, это даст возможность рассчитывать плату за коммунальную услугу в ситуации раздельного сбора отходов.
В ближайшем будущем российскими властями должны быть проведены региональные конкурсы для определения единого оператора, а также должны определиться с единым тарифом. После чего организации, производящие ТКО (твердые коммунальные отходы), должны будут заключить с ними договор на вывоз последних.