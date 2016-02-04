В России вводится новый коммунальный платеж

Согласно новым правилам размер оплаты будет зависеть от базового тарифа и норматива мусора на одного человека, а не от площади помещения. То есть платежи будут взыматься исходя из фактического объема и количества контейнеров, это даст возможность рассчитывать плату за коммунальную услугу в ситуации раздельного сбора отходов.