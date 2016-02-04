В Омске сносят скандально известное кафе

Владелец скандально известного кафе «Космос» приступил к его сносу. За две недели здание, являющееся самовольной постройкой, практически полностью демонтировали.
Земельным участком неподалеку от кинотеатра «Космос» предприниматель пользовался с начала 2001 года. Договор заключался с администрацией Октябрьского округа и позволял разместить магазин и кафе. Однако там появилась капитальная постройка, на первом этаже которой находился торговый павильон, а на втором – кафе. В октябре 2013 года мэрия уведомила гражданина о прекращении договорных отношений, а в 2014 году суд признал двухэтажное здание самовольной постройкой и обязал бизнесмена снести ее. Салам Салех оглы Ш. как мог оттягивал снос самостроя. Мужчина инициировал многочисленные судебные разбирательства, даже просил суд обязать мэрию предоставить ему земельный участок в аренду под временное строение.
Так и не добившись желаемого, должник преступил к сносу. Почти за две недели от кафе остались только внешние стены первого этажа. В ближайшие дни тяжелая техника снесет и их. Для окончательного освобождения участка понадобится еще около 10 дней. Некоторые стройматериалы предприниматель планирует использовать для возведения другого объекта.
Омичу еще придется выплатить 658 тысяч рублей в пользу департамента имущественных отношений, уже оплачено около 290 тысяч рублей. Для погашения долга планируется обратить взыскание на автомобиль Toyota Land Cruiser. Машину арестуют, когда установят ее местонахождение.
Пресс-служба омских приставов отметила, что многие жители микрорайона уже вздохнули с облегчением, ведь криминогенная обстановка в связи с деятельностью скандально известного заведения оставляла желать лучшего.
По материалам пресс-службы УФССП России по Омской области
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