В Омске сносят скандально известное кафе

Земельным участком неподалеку от кинотеатра «Космос» предприниматель пользовался с начала 2001 года. Договор заключался с администрацией Октябрьского округа и позволял разместить магазин и кафе. Однако там появилась капитальная постройка, на первом этаже которой находился торговый павильон, а на втором – кафе. В октябре 2013 года мэрия уведомила гражданина о прекращении договорных отношений, а в 2014 году суд признал двухэтажное здание самовольной постройкой и обязал бизнесмена снести ее. Салам Салех оглы Ш. как мог оттягивал снос самостроя. Мужчина инициировал многочисленные судебные разбирательства, даже просил суд обязать мэрию предоставить ему земельный участок в аренду под временное строение.