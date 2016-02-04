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В Омске подросток угнал машину у отца и попал в ДТП: трое в больнице

4 февраля 2016, 15:06
Прокатил друзей на угнанной машине.

Подросток угнал у своего отца машину, чтобы прокатить друзей. В результате произошло дорожно-транспортное происшествие. Несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу.

Накануне в дежурную часть ГИБДД сообщили об автоаварии в Ленинском округе. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено, что Toyota Corolla под управлением 16-летнего парня, двигаясь по дороге от улицы Ишимской в сторону улицы Новокирпичной, врезалась в бетонный забор в районе дома №1/1 по улице Деповской. Несовершеннолетний не справился с управлением. В результате ДТП трех пассажиров 15, 16 и 17 лет доставили в медицинское учреждения, после осмотра их отпустили.

Установлено, что омич, находившийся за рулем, воспользовался отсутствием отца, взял ключи от его автомобиля и пригласил друзей прокатиться. В данный момент с детьми и их родителями проводится профилактическая работа, направленная на недопущение самовольных действий, способных привести к тяжким последствиям.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: vk.com/chp55

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