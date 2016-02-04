В Омске подросток угнал машину у отца и попал в ДТП: трое в больнице

Накануне в дежурную часть ГИБДД сообщили об автоаварии в Ленинском округе. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено, что Toyota Corolla под управлением 16-летнего парня, двигаясь по дороге от улицы Ишимской в сторону улицы Новокирпичной, врезалась в бетонный забор в районе дома №1/1 по улице Деповской. Несовершеннолетний не справился с управлением. В результате ДТП трех пассажиров 15, 16 и 17 лет доставили в медицинское учреждения, после осмотра их отпустили.