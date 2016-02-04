В Омске опасная погода: травмы, гибель людей, вылет на встречку

Департамент общественной безопасности администрации Омска информирует жителей о том, что в ближайшие несколько дней в нашем городе ожидаются ухудшение погоды – водителям и пешеходам следует быть предельно осторожными.
Из-за распространения теплого и влажного воздуха в системе атмосферных фронтов в Омске произойдет резкое ухудшение погодных условий – ожидается снег, метель, местами сильный ветер, резкое потепление до плюсовых температур. На дорогах и тротуарах возможно образование наката и гололедицы.
Директор департамента общественной безопасности администрации Омска Алексей Сиренко советует внимательней относиться к соблюдению скоростного режима. Пешеходам и водителям соблюдать осторожность на тротуарах и магистралях города.
На дорогах сейчас можно увидеть и снег, и сухой асфальт, есть и выбоины, вытаивающие из-под снега. Они в совокупности опасны, прежде всего, для тех, кто любит передвигаться на высокой скорости. Автомобиль теряет устойчивость при смене дорожного покрытия под колесами.
Неконтролируемый занос может выбросить машину с проезжей части улицы или на встречную полосу. Это чревато тяжелыми травмами и гибелью людей. Необходимо помнить о своей безопасности и безопасности других участников движения.
Водителям настоятельно рекомендуют проверить наличие укомплектованной аптечки, буксировочного троса и знака аварийной остановки.
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