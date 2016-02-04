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В Омске опасная погода: травмы, гибель людей, вылет на встречку

4 февраля 2016, 07:27
Сообщение мэрии города.

Департамент общественной безопасности администрации Омска информирует жителей о том, что в ближайшие несколько дней в нашем городе ожидаются ухудшение погоды – водителям и пешеходам следует быть предельно осторожными.

Из-за распространения теплого и влажного воздуха в системе атмосферных фронтов в Омске произойдет резкое ухудшение погодных условий – ожидается снег, метель, местами сильный ветер, резкое потепление до плюсовых температур. На дорогах и тротуарах возможно образование наката и гололедицы.

Директор департамента общественной безопасности администрации Омска Алексей Сиренко советует внимательней относиться к соблюдению скоростного режима. Пешеходам и водителям соблюдать осторожность на тротуарах и магистралях города.


На дорогах сейчас можно увидеть и снег, и сухой асфальт, есть и выбоины, вытаивающие из-под снега. Они в совокупности опасны, прежде всего, для тех, кто любит передвигаться на высокой скорости. Автомобиль теряет устойчивость при смене дорожного покрытия под колесами.

Неконтролируемый занос может выбросить машину с проезжей части улицы или на встречную полосу. Это чревато тяжелыми травмами и гибелью людей. Необходимо помнить о своей безопасности и безопасности других участников движения.

Водителям настоятельно рекомендуют проверить наличие укомплектованной аптечки, буксировочного троса и знака аварийной остановки.


Фото: иллюстрация



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