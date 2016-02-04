В Омске опасная погода: травмы, гибель людей, вылет на встречку



На дорогах сейчас можно увидеть и снег, и сухой асфальт, есть и выбоины, вытаивающие из-под снега. Они в совокупности опасны, прежде всего, для тех, кто любит передвигаться на высокой скорости. Автомобиль теряет устойчивость при смене дорожного покрытия под колесами.