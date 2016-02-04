В НАТО рассказали о российской ядерной атаке на Швецию

На самом деле всё это делается лишь с одной целью – подвигнуть страны к вступлению в военный союз с США и переложить часть расходов на вооружение на плечи других государств. К слову, Швеция, в настоящее время не является членом НАТО, а только входит в партнерство «Partnership for Peace» («Партнерство во имя мира»).