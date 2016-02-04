В НАТО рассказали о российской ядерной атаке на Швецию

НАТО опубликовало на своем официальном сайте nato.int
Кроме собственных достижений в деле милитаризации всего мира и нагнетания напряженности, генеральный секретарь норвежец Йенс Столтенберг, как сообщает «
«Степень военных маневров и учений России достигли уровня, невиданного с конца холодной войны», - заявил Столтенберг.
Согласно информации НАТО, учения российской армии якобы проходили у восточных границ Стокгольмского архипелага. В тот момент Швеция обратилась к североатлантическому альянсу за помощью.
The Local пишет, что ряд шведских СМИ в 2013 году сообщали, что учения РФ включали в себя ряд элементов симуляции ядерного удара по Швеции, в частности 29 марта у воздушного пространства этой страны находились два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М3 и четыре истребителя Су-27. Информация журналистов не была подтверждена официально.
Уже в 2015 году вооруженные силы Швеции засекли в территориальных водах страны неизвестную подлодку и снова в первый момент подумали «на русских». Но минобороны РФ эту информацию не подтвердило.
Со стороны НАТО мгновенно была вброшена информация, что российские подложки достигли невероятного технического совершенства, они неуязвимы и неуловимы.
Также североатлантический альянс всячески поддерживает страхи европейских государств по поводу возможной экспансии России. Особенно перепуганы в этом плане страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония.
На самом деле всё это делается лишь с одной целью – подвигнуть страны к вступлению в военный союз с США и переложить часть расходов на вооружение на плечи других государств. К слову, Швеция, в настоящее время не является членом НАТО, а только входит в партнерство «Partnership for Peace» («Партнерство во имя мира»).
Новость «про плохих русских» может резко изменить общественное мнение населения Швеции и поспособствовать принятию решения правительства этой страны в пользу Соединенных Штатов, а мы получим у себя под боком еще одну площадку для развертывания ракетных систем, нацеленных на нашу территорию.
На сегодня альянс НАТО охватывает следующие страны: