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В НАТО рассказали о российской ядерной атаке на Швецию

4 февраля 2016, 08:44
Заявление руководства североатлантического альянса.

НАТО опубликовало на своем официальном сайте nato.int 128-страничный доклад, посвященный военной деятельности альянса за определенный период.

Кроме собственных достижений в деле милитаризации всего мира и нагнетания напряженности, генеральный секретарь норвежец Йенс Столтенберг, как сообщает «NEWSru.com», обратил особое внимание на то, что в 2013 году российские военные провели учения, симулировавшие ядерную атаку на Швецию.

«Степень военных маневров и учений России достигли уровня, невиданного с конца холодной войны», - заявил Столтенберг.

Согласно информации НАТО, учения российской армии якобы проходили у восточных границ Стокгольмского архипелага. В тот момент Швеция обратилась к североатлантическому альянсу за помощью.

The Local пишет, что ряд шведских СМИ в 2013 году сообщали, что учения РФ включали в себя ряд элементов симуляции ядерного удара по Швеции, в частности 29 марта у воздушного пространства этой страны находились два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М3 и четыре истребителя Су-27. Информация журналистов не была подтверждена официально.

Уже в 2015 году вооруженные силы Швеции засекли в территориальных водах страны неизвестную подлодку и снова в первый момент подумали «на русских». Но минобороны РФ эту информацию не подтвердило.

Со стороны НАТО мгновенно была вброшена информация, что российские подложки достигли невероятного технического совершенства, они неуязвимы и неуловимы.

Также североатлантический альянс всячески поддерживает страхи европейских государств по поводу возможной экспансии России. Особенно перепуганы в этом плане страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония.

На самом деле всё это делается лишь с одной целью – подвигнуть страны к вступлению в военный союз с США и переложить часть расходов на вооружение на плечи других государств. К слову, Швеция, в настоящее время не является членом НАТО, а только входит в партнерство «Partnership for Peace» («Партнерство во имя мира»).

Новость «про плохих русских» может резко изменить общественное мнение населения Швеции и поспособствовать принятию решения правительства этой страны в пользу Соединенных Штатов, а мы получим у себя под боком еще одну площадку для развертывания ракетных систем, нацеленных на нашу территорию.

На сегодня альянс НАТО охватывает следующие страны:



#Новости#Главное#Политика
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