Тотальный взлом: вирус атакует пользователей через электронную почту

Приложение с вирусом размещено во вложении под видом ZIP-архива, при попытке открытия которого, пользователь получит сообщение об ошибке, где будет указано, что данная версия программы не совместима с действующей версией Windows, к тому моменту Bayrob уже будет действовать, сообщает пресс-служба антивирусной компании Eset.