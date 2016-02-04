Скачок цен на бензин – борьба с дефицитом бюджета

Министерство финансов РФ предлагает во второй раз за текущий год повысить акцизы на топливо – на 1 рубль с литра дизтоплива и на 2 рубля с бензина, что может привести к пропорциональному росту стоимости самого топлива.
О подготовке соответствующего проекта закона, а также о планируемом с 1 апреля повышении цен на топливо сообщает
Цель повышения – увеличение поступления средств в бюджет из-за возникшего дефицита, который спровоцирован низкими ценами на нефть. Основанием для подобного решения послужил тот факт, что цены на бензин должны снизиться из-за падения черного золота, в связи с чем «можно взять с рынка дополнительные деньги».
Данное решение уже неоднократно обсуждалось в правительстве. В нынешней непростой бюджетной ситуации повышение акцизов на топливо рассматривается как единственный способ пополнения дорожного фонда.
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