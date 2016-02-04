Самое резкое за 7 лет падение доллара, нефть взлетела выше $35

До закрытия торгов американская валюта падала на 1,7% до $1,11 к евро, приближаясь к самому низкому с октября показателю. Тем не менее, отмечается нестабильность ситуации и тот факт, что сегодняшние факторы роста нефтяных цен уже завтра могут стать причинами ослабления.