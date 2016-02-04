Самое резкое за 7 лет падение доллара, нефть взлетела выше $35

Цена нефти сорта Brent взлетела на 7,8% с закрытия предыдущей сессии, поднявшись выше отметки в 35 долларов за баррель. Произошло это на фоне самого резкого за последние 7 лет падения доллара по отношению к другим валютам, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость апрельских фьючерсов «черного золота» марки Brent на лондонской бирже ICE достигала отметки 35,51 доллара за баррель, превысив уровень закрытия предыдущей сессии на 7,8%. Цена нефти сорта WTI составила $32,75, подорожав на $2,87.
Внушительный скачок нефтяных цен спровоцирован изрядным ослаблением американской валюты. Столь резко доллар не падал с марта 2009 года.
До закрытия торгов американская валюта падала на 1,7% до $1,11 к евро, приближаясь к самому низкому с октября показателю. Тем не менее, отмечается нестабильность ситуации и тот факт, что сегодняшние факторы роста нефтяных цен уже завтра могут стать причинами ослабления.
Снижение доллара случилось на фоне публикации индекса менеджеров по снабжению для американской сферы услуг. В январе он достиг минимального с октября 2013 года уровня – 53,2. В то время как экономисты ожидали его роста до 54,7.
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