Ряды 4G-серферов МТС в Омске выросли в 2,5 раза

Сибирь, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает о росте популярности высокоскоростного мобильного интернета 4G среди жителей Сибири: за год число абонентов в сети LTE МТС увеличилось вдвое, объём передаваемого трафика также вырос более чем в два раза.
По итогам 2015 года лидерами по темпам прироста числа пользователей высокоскоростного интернета стали жители Республики Алтай, где количество абонентов, пользующихся сетью 4G МТС, за год увеличилось в 3,5 раза. На втором месте жители Кузбасса – в 3 раза, на третьем – жители Алтайского края и Омской области – в 2,5 раза. Сегодня пользоваться мобильным интернетом МТС на скорости до 75 Мбит/с можно в 120 населённых пунктах региона, где проживают более половины жителей Сибири.
«Для того, чтобы наши абоненты могли без проблем пользоваться инновационными сервисами связи, мы активно развиваем инфраструктуру сети. Так, в 2015 году в два раза увеличили количество базовых станций в регионе, что в том числе позволило запустить сеть в небольших населенных пунктах, где мобильный интернет зачастую единственная возможность получить качественный скоростной доступ в сеть. По статистике, рекордный спрос на 4G-связь прослеживается среди жителей не самых крупных населённых пунктов, ведь LTE-скорости дают возможность не только смотреть онлайн-видео или серфить в сети, но и пользоваться современными телеком-сервисами, например, госуслугами», — пояснил технический директор филиала «МТС» в Сибири Андрей Арендаренко.
Самыми активными 4G-серферами стали жители Республики Тыва, где каждый пользователь сети МТС «четвертого поколения» в среднем ежемесячно скачивает объём информации, сравнимый с шестью фильмами в высоком разрешении . На втором месте рейтинга Хакасия — здесь каждый пользователь 4G скачивает по 4,5 фильмов в месяц, замыкает тройку Республика Алтай — по 3,5 фильма. В среднем же пользователь 4G в Сибири скачивает объём данных сопоставимый с размером 2 фильмов в HD-качестве. А самым распространенным устройством для «серфинга» в интернете на скорости до 75 Мбит/с по статистике является смартфон, им пользуется 80 процентов всех пользователей сети LTE МТС в Сибири. 60% из них - используют для этого устройство на базе ОС Android.
* Размер одного фильма в среднем 2,5 GВ
** ПАО МТС является ведущим телекоммуникационным оператором в России. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине, Узбекистане и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – в Украине; в стандарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированного ШПД, платного ТВ, телефонии – количество абонентов фиксированной связи составляет 8,8 миллиона абонентов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru
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