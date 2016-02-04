Рубль рушит доллар и евро на фоне производственных проблем США

Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже отметки в 76 рублей, евро – ниже 85.
При открытии сегодняшней сессии американская валюта опустилась до уровня 75,9 рубля, подешевев почти на рубль. Евро упал до отметки в 84,22, потеряв 2,59 рубля.
Банком России также были снижены курсы американской и европейской валют. Доллар опустился на 2 рубля до 76,49, евро – до 84,81 рубля.
Российская валюта укрепляет свои позиции на фоне дорожающей нефти. На лондонской бирже ICE «черное золото» марки Brent торгуется за $35,61 за баррель, показав рост на 1,66%.
Снижение американкой валюты произошло на фоне публикации окончательного индекса менеджеров по закупкам в американском производственном секторе, темпы роста которого упали. По итогам января показатель находится недалеко от минимального уровня октября 2013 года.
Падение доллара поддерживает хороший спрос на нефть, которая торгуется в американской валюте. Ослабление последней делает сырье дешевле для иностранных покупателей, отчего и увеличиваются объемы продаж.
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