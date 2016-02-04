Нескучный уик-энд: отдыхаем на природе всей семьей!

Если у вас есть желание научиться красиво и правильно ездить верхом или просто в удовольствие покататься на лошади, получить массу положительных эмоций, мы с радостью будем ждать в гости вас и ваших детей.
Также мы приглашаем детей на познавательные бесплатные уроки общения с лошадьми:
- первое общение с лошадью,
- как почистить лошадь,
- «Я веду свою лошадку».
На территории нашего центра имеются беседки с мангалами, теплые раздевалки и крытый манеж для занятий конным спортом в любую погоду.
Ждем вас каждый день без выходных с 9:00 до 19:00 зимой и с 9:00 до 20:00 летом.
Приглашаем всех желающих в наш конно-спортивный центр по адресу:
Омский район, пос. Омский, Рабочая 2а,
Центр конного спорта и современного пятиборья
(5 км. от остановки Стрельникова, Нефтяники).
Получить более подробную информацию о работе нашего конно-спортивного клуба вы можете по телефонам:
+7 (3812) 516-318
8-951-400-30-82, 8-913-141-68-86,
8-983-622-36-46, 8-913-158-22-13.
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