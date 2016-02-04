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Нескучный уик-энд: отдыхаем на природе всей семьей!

4 февраля 2016, 10:21
Нескучный уик-энд: отдыхаем на природе всей семьей!

Если у вас есть желание научиться красиво и правильно ездить верхом или просто в удовольствие покататься на лошади, получить массу положительных эмоций, мы с радостью будем ждать в гости вас и ваших детей.


Также мы приглашаем детей на познавательные бесплатные уроки общения с лошадьми:
- первое общение с лошадью,
- как почистить лошадь,
- «Я веду свою лошадку».


На территории нашего центра имеются беседки с мангалами, теплые раздевалки и крытый манеж для занятий конным спортом в любую погоду.


Ждем вас каждый день без выходных с 9:00 до 19:00 зимой и с 9:00 до 20:00 летом.

Приглашаем всех желающих в наш конно-спортивный центр по адресу:

Омский район, пос. Омский, Рабочая 2а,

Центр конного спорта и современного пятиборья

(5 км. от остановки Стрельникова, Нефтяники).


Получить более подробную информацию о работе нашего конно-спортивного клуба вы можете по телефонам:

+7 (3812) 516-318
8-951-400-30-82, 8-913-141-68-86,

8-983-622-36-46, 8-913-158-22-13.

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