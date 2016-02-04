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Мисс Бразилия разделась в поддержку своей любимой команды 18+

4 февраля 2016, 20:29
Горячая фотосессия.

Латиноамериканская модель Ливия Гулло (Livia Gullo), являющаяся обладательницей титула Мисс Бразилия, порадовала своих поклонников откровенными снимками.

Бразильская модель предстала на откровенной фотосессии в футболке своей любимой футбольной команды – испанской «Барселоны». Снимки манекенщица выложила на своей странице в социальной сети Instagram, с комментарием: «Да здравствует «Барселона»!


Стоит отметить, в составе каталонской команды успешно выступает соотечественник Ливия 23-летний нападающий Неймар (Neymar), который на последней церемонии вручения «Золотого мяча» попал в тройку номинантов на главную награду. «Барселона» за последний год выиграла огромное количество трофеев: Чемпионат Испании, Кубок Испании, Кубок Лиги Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Клубного Чемпиона мира. Неудивительно, что у сине-гранатовых большие количество фанатов по всему миру, в том числе и среди столь обольстительных моделей.



Стоит отметить, что Ливия Гулло любит периодически делиться со своими поклонниками, которых в социальной сети Instagram более 260 тысяч, своими откровенными снимками, на которых бразильская модель предстает в различных образах.


Фото: instagram.com/liviagullo/

#Новости#Мода#Спорт#Общество
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