Мисс Бразилия разделась в поддержку своей любимой команды 18+



Стоит отметить, в составе каталонской команды успешно выступает соотечественник Ливия 23-летний нападающий Неймар (Neymar), который на последней церемонии вручения «Золотого мяча» попал в тройку номинантов на главную награду. «Барселона» за последний год выиграла огромное количество трофеев: Чемпионат Испании, Кубок Испании, Кубок Лиги Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Клубного Чемпиона мира. Неудивительно, что у сине-гранатовых большие количество фанатов по всему миру, в том числе и среди столь обольстительных моделей.