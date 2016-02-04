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Крупный пожар в Омске: двое погибших, три ребенка спаслись

4 февраля 2016, 12:45
Едкий дым заполнил комнаты.

Сегодня ночью в Центральном округе произошел пожар в частном доме. В помещении на тот момент находились пять человек. В результате погибли двое мужчин, трем детям удалось спастись.

В ночь с 3 на 4 февраля на улице 4-й Восточной спуск загорелся жилой дом. Внутри находились двое взрослых и трое детей, мать вышла в магазин. Старший из сыновей, 12-летний Артем, заметив, что погас свет, решил проверить веранду – заискрился электрощиток, а затем и загорелся. Огонь быстро начал распространяться. Комнаты заполнил едкий дым. Ребенок, не теряя времени, забрал из спальни своего брата 2010 года рождения и сестру 2013 года рождения. Маленький герой вывел их в безопасную зону и вернулся в дом, чтобы разбудить мужчин, но дым все сильнее заполнял комнату. Артем начал задыхаться и покинул дом. К этому моменту, спустя 8 минут после вызова, к месту происшествия прибыли спасатели. Пожар ликвидировали за 1 час 12 минут, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Благодаря действиям 12-летнего ребенка удалось избежать страшных последствий. Сам дом серьезно поврежден. В МЧС о возгорании сообщили слишком поздно. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. К дому выезжали 33 человека личного состава и 7 единиц техники.

Следователи в данный момент проводят проверку по факту гибели двух граждан 39 и 52 лет. По версии следствия, причиной их смерти стало отравление продуктами горения, передает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.


Фото: 55.mchs.gov.ru

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