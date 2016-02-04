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Кроссовер за 290 тыс. рублей получил спортивную и вседорожную версии

4 февраля 2016, 16:52
Новинки от французской автокомпании.

На проходящей в Нью-Дели выставке Auto Expo компания Renault представила сразу два концепта, которые были созданы на основе сверхбюджетного кроссовера Kwid.

Цена Renault Kwid на рынке Индии составляет чуть более 290 тысяч рублей (около 3 900 долларов). Бюджетник быстро стал чрезвычайно популярным, в связи с чем французская компания, получившая свыше 90 тысяч заказов на автомобиль, решила сделать две дополнительные концептуальные версии – спортивную и вседорожную, сообщает портал «АвтоВести».

В спортивной вариации Kwid получил задний диффузор и передний сплиттер, каркас безопасности, спортивные сиденья-ковши. Кузов окрашен в синий металлик с красными элементами. Автомобиль выглядит агрессивно, но, вероятно, быстро ездить умеет едва ли, поскольку модель выставочная, ее серийный выпуск не планируется.


Вторая концептуальная версия Kwid Climber имеет увеличенный клиренс, также автомобиль получил развитые бамперы с защитными накладками, выразительные колесные диски, широкие боковые молдинги, а также яркий окрас. Данная модель также является выставочной, созданной специально для выставки Auto Expo.


Renault Kwid имеет 800-кубовый трехцилиндровый двигатель мощностью 52 лошадиные силы, работающий в паре с механической коробкой передач. Автомобиль имеет передний привод, «кроссоверности» ему придает высокая посадка.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Авто#Общество
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