Кроссовер за 290 тыс. рублей получил спортивную и вседорожную версии

Цена Renault Kwid на рынке Индии составляет чуть более 290 тысяч рублей (около 3 900 долларов). Бюджетник быстро стал чрезвычайно популярным, в связи с чем французская компания, получившая свыше 90 тысяч заказов на автомобиль, решила сделать две дополнительные концептуальные версии – спортивную и вседорожную, сообщает портал « АвтоВести ».