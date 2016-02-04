К Земле летит двойник челябинского метеорита, его взрыв будет мощнее

К Земле летит астероид, который в диаметре на 10 метров превышает размер сгоревшего над Челябинском метеорита. Отмечается, что в случае, если небесное тело войдет в атмосферу нашей планеты, то взрыв будет в два раза сильнее, чем у его «челябинского двойника».