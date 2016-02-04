К Земле летит двойник челябинского метеорита, его взрыв будет мощнее

К Земле летит астероид, который в диаметре на 10 метров превышает размер сгоревшего над Челябинском метеорита. Отмечается, что в случае, если небесное тело войдет в атмосферу нашей планеты, то взрыв будет в два раза сильнее, чем у его «челябинского двойника».
Согласно оценкам ученых, объект составляет в диаметре ориентировочно 30 метров. Этот астероид уже приближался к нашей планете двумя годами ранее, пролетев на расстоянии 2 миллионов километров, сообщает официальный сайт NASA.
На сей раз астероид, получивший название 2013 TX68, приблизится к нашей планете 5 марта 2016 года на расстояние 17 тысяч километров. Несмотря на схожесть космического объекта с челябинским метеоритом, столкновения с Землей не ожидается.
Стоит напомнить, что 15 февраля 2013 года со сверхзвуковой скоростью над территорией Челябинской области пролетел метеорит, который после взорвался, лишь через несколько минут после этого ударная волна пришла на землю.
На поверхности земли полоса воздействия ударной волны составила почти 50 километров в длину и 130 километров в ширину, площадь поражения составила 6,5 квадратных километров.
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