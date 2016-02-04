Ежегодно в мире люди обращаются к врачам с болями и чувством дискомфорта в области ануса, которым врачи ставят диагноз «геморрой».
Вспомним, что недавно средний показатель возраста людей с геморроем был 50-60 лет, сегодня с данной проблемой обращаются с 30 лет. Да, геморрой молодеет! Отсутствие физических нагрузок, нарушения в питании, стрессовое состояние — всё это причины развития геморроя.
Обрывалин Алексей Александрович, врач-колопроктолог, хирург высшей квалификационной категории
Однако стоит заметить, что геморрой не так страшен, как о нём говорят. Это раньше его лечили с помощью операции, когда пациенту приходилось две недели лежать в стационаре. Сейчас же лечение занимает буквально 30 минут, и пациент может заниматься своими привычными делами. Геморрой можно вылечить в обеденный перерыв — в прямом смысле этих слов.
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Клюев Владимир Владимирович, врач-проктолог, хирург высшей квалификационной категории
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