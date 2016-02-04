Однако стоит заметить, что геморрой не так страшен, как о нём говорят. Это раньше его лечили с помощью операции, когда пациенту приходилось две недели лежать в стационаре. Сейчас же лечение занимает буквально 30 минут, и пациент может заниматься своими привычными делами. Геморрой можно вылечить в обеденный перерыв — в прямом смысле этих слов.