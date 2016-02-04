Эпидемия в Омске: скорые работают на пределе, заболевших все больше

В министерстве здравоохранения пояснили, что в сеть «Омское лекарство» уже поступила новая партия средств индивидуальной защиты. По аптекам уже развезли 50 тысяч масок, на складе находятся еще 100 тысяч. Все препараты также имеются в необходимом количестве.