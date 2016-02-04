Город55
ГлавноеВсе новости

Эпидемия в Омске: скорые работают на пределе, заболевших все больше

4 февраля 2016, 10:25
Школы закрыты, мероприятия отменены.

Виктор Назаров взял на особый контроль лекарственное обеспечение области антивирусными препаратами. Глава региона лично проверил их наличие в государственной аптеке.

Уровень заболеваемости в Омске продолжает расти – это не только грипп, но и в значительно большей степени ОРВИ. На данный момент задействованы абсолютно все бригады скорой помощи. Вдобавок поддерживается оперативная связь по наличию препаратов и медицинских масок, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.

На данный момент максимально ограничено проведение детских мероприятий. Во всех школах до конца недели объявлено дистанционное обучение. О продлении карантина станет известно в пятницу, 5 февраля.

Губернатор лично посетил одну из аптек, входящую в сеть «Омское лекарство». Фармацевт заверил Назарова, что в продаже имеется необходимый ряд лекарственных средств – Арбидол, Анаферон, Когоцел, Тамифлю, отпускаемый по рецепту. Заведующая госаптекой № 222 Людмила Иванова отметила, что граждане стали чаще обращаться за антивирусными препаратами.

В министерстве здравоохранения пояснили, что в сеть «Омское лекарство» уже поступила новая партия средств индивидуальной защиты. По аптекам уже развезли 50 тысяч масок, на складе находятся еще 100 тысяч. Все препараты также имеются в необходимом количестве.

Некоторые госаптеки производят проторголовую мазь, оказывающую противовирусное и противомикробное действие, а также антигриппин аптечного производства. Последний обладает противовоспалительными и жаропонижающими свойствами.


Напомним, по состоянию на 1 февраля в области зарегистрировано 21270 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 63% выше уровня эпидемического порога. В городе зафиксировано 16361 случаев – эпидпорог превышен на 84%. Среди заболевших гриппом у 31% выявили «свиной грипп», вирус А(H1N1)2009pdm.

Фото: иллюстрация

#Новости#Здоровье#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20