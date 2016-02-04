Эпидемия в Омске: скорые работают на пределе, заболевших все больше

Виктор Назаров взял на особый контроль лекарственное обеспечение области антивирусными препаратами. Глава региона лично проверил их наличие в государственной аптеке.
Уровень заболеваемости в Омске продолжает расти – это не только грипп, но и в значительно большей степени ОРВИ. На данный момент задействованы абсолютно все бригады скорой помощи. Вдобавок поддерживается оперативная связь по наличию препаратов и медицинских масок, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.
На данный момент максимально ограничено проведение детских мероприятий. Во всех школах до конца недели объявлено дистанционное обучение. О продлении карантина станет известно в пятницу, 5 февраля.
Губернатор лично посетил одну из аптек, входящую в сеть «Омское лекарство». Фармацевт заверил Назарова, что в продаже имеется необходимый ряд лекарственных средств – Арбидол, Анаферон, Когоцел, Тамифлю, отпускаемый по рецепту. Заведующая госаптекой № 222 Людмила Иванова отметила, что граждане стали чаще обращаться за антивирусными препаратами.
В министерстве здравоохранения пояснили, что в сеть «Омское лекарство» уже поступила новая партия средств индивидуальной защиты. По аптекам уже развезли 50 тысяч масок, на складе находятся еще 100 тысяч. Все препараты также имеются в необходимом количестве.
Некоторые госаптеки производят проторголовую мазь, оказывающую противовирусное и противомикробное действие, а также антигриппин аптечного производства. Последний обладает противовоспалительными и жаропонижающими свойствами.
Напомним,
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