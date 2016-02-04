Доступность автомобиля – это не только его цена в автосалоне



По прогнозам, условия обслуживания не должны сильно отличаться от аналогичных для Nissan (напомним, бренд Datsun принадлежит японскому концерну Nissan). Действительно, на on-DO и mi-DO действует трехлетняя гарантия с ограничением по пробегу 125 000 км. Знакомство с условиями гарантии оставило приятное впечатление. Многие производители отдельными пунктами прописывают исключения из общих правил – к примеру, аккумулятор, свечи, нейтрализатор выхлопных газов, а иногда и детали вроде элементов подвески бесплатно меняют только в первые год-два. У Datsun же этот список «деталей, подверженных естественному износу», очень скромен, то есть в течение трех лет менять будут практически все, что выйдет из строя по причине производственного брака. Кстати, можно продлить гарантию до 5 лет, которая обойдется всего в 6400 руб. на год, на два года – 11 900 руб.



