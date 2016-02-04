Доступность автомобиля – это не только его цена в автосалоне

Если фирменный сервис откровенно дорог, эксплуатация машины потребует немалых затрат. Как обстоят дела с послепродажным обслуживанием у Datsun?
Отзывы экспертов и владельцев новых авто сходятся в том, что представленные модели отличают приятный дизайн, уютный интерьер, надежность, качественная сборка и, конечно же, очень доступная стоимость.
На этот раз нас заинтересовал следующий вопрос: если модели доступные, будет ли столь доступным фирменный сервис? Или, напротив, официальные автоцентры попытаются компенсировать скромную прибыль от продажи высокими ценами на ТО и запчасти?
Три года гарантии
По прогнозам, условия обслуживания не должны сильно отличаться от аналогичных для Nissan (напомним, бренд Datsun принадлежит японскому концерну Nissan). Действительно, на on-DO и mi-DO действует трехлетняя гарантия с ограничением по пробегу 125 000 км. Знакомство с условиями гарантии оставило приятное впечатление. Многие производители отдельными пунктами прописывают исключения из общих правил – к примеру, аккумулятор, свечи, нейтрализатор выхлопных газов, а иногда и детали вроде элементов подвески бесплатно меняют только в первые год-два. У Datsun же этот список «деталей, подверженных естественному износу», очень скромен, то есть в течение трех лет менять будут практически все, что выйдет из строя по причине производственного брака. Кстати, можно продлить гарантию до 5 лет, которая обойдется всего в 6400 руб. на год, на два года – 11 900 руб.
Обслуживание необходимо проводить раз в год или каждые 15 000 км. Приятным бонусом для каждого посетителя официального сервиса Datsun станут бесплатные проверки, которые проходит любой автомобиль, попадающий в ремзону. Это контроль работы освещения, давления в шинах, уровня охлаждающей жидкости. Ну и, конечно, за мойку машины денег тоже не возьмут.
Отдельно стоит упомянуть о некоторых особенностях фирменного сервиса. Так, на автомобили, вовремя проходящие ТО на дилерских станциях, распространяется программа помощи на дорогах: в случае поломки возможен бесплатный ремонт на месте или эвакуация до сервисного центра.
Кроме того, раз в год владелец Datsun может бесплатно воспользоваться пакетом услуг «Проверка перед путешествием» — это комплексная проверка по двадцати пунктам (диагностика подвески, двигателя, оценка остаточной толщины тормозных колодок и т. д.). Правда, это предложение действует для исправно посещающих техцентр официального дилера. В противном случае услуги обойдутся в 312 руб. При таких доступных ценах на фирменное обслуживание нет никакого смысла искать неавторизованный техцентр. Равно как и неоригинальные запчасти – цены на некоторые из них (от Datsun) вы можете видеть ниже в таблице.
Официальный дилер Datsun в Омске:
ул. Волгоградская, 63/1, тел. 8 (3812) 330-600
ул. 31-я Рабочая, 1а, тел. 8 (3812) 330-130
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