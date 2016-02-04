05 февраля 2016 года в сети «НоваТор» пройдет акция - БЕЛАЯ ПЯТНИЦА!

В акции примут участие товары из категории продуктов питания — это масло подсолнечное, яйца, рыба, макаронные изделия, бакалея и напитки, а также товары бытовой химии!
Скидки огромные — до 50 % и даже до 56 %!
Ознакомиться с ценами и товарами, участвующими в акции, можно на официальном сайте экспресс-гипермаркета
Акция пройдет во всех экспресс-гипермаркетах «НоваТор» 05 февраля 2016 г. в часы работы магазинов:
- центр — ул. Звездова, 39, с 8:00 до 00:00 (остановка «Декабристов»);
- Левый берег — ул. 70 лет Октября, 12/1, с 8:00 до 00:00 (остановка «Дмитриева»);
- Нефтяники — пр. Мира, 69, к. 3, с 8:00 до 23:00 (остановка «ДОК»).
* Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения можно уточнить по телефону 66-16-48 или на стойке информации экспресс-гипермаркета «НоваТор».
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