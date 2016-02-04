05 февраля 2016 года в сети «НоваТор» пройдет акция - БЕЛАЯ ПЯТНИЦА!

Акция пройдет во всех экспресс-гипермаркетах «НоваТор» 05 февраля 2016 г. в часы работы магазинов:

- центр — ул. Звездова, 39, с 8:00 до 00:00 (остановка «Декабристов»);

- Левый берег — ул. 70 лет Октября, 12/1, с 8:00 до 00:00 (остановка «Дмитриева»);

- Нефтяники — пр. Мира, 69, к. 3, с 8:00 до 23:00 (остановка «ДОК»).