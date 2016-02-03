Женщина на маршрутке врезалась в легковушку в Омске: пострадавшие

Сегодня, 3 февраля, в дежурную часть сообщили об автоаварии на указанном участке. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено что, микроавтобус Ford Transit, поворачивая налево на проспекте Космический с улицы П. Осминина, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с иномаркой Daewoo Nexia под управлением женщины 1984 года рождения.