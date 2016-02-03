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Женщина на маршрутке врезалась в легковушку в Омске: пострадавшие

3 февраля 2016, 12:50
В салоне шесть человек.

На Космическом проспекте в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской маршрутки под управлением женщины-водителя. За медицинской помощью обратились два человека.

Сегодня, 3 февраля, в дежурную часть сообщили об автоаварии на указанном участке. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Предварительно установлено что, микроавтобус Ford Transit, поворачивая налево на проспекте Космический с улицы П. Осминина, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с иномаркой Daewoo Nexia под управлением женщины 1984 года рождения.

В результате ДТП водитель легковой машины обратилась к медикам, после осмотра ее отпустили. Водителя маршрутки, женщину 1983 года рождения, доставили в больницу. На момент происшествия в салоне рейсового микроавтобуса, ехавшего по маршруту №99, находились 6 пассажиров. На данный момент никто из них не обратился за медицинской помощью.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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